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«Усталость от супергероев существует»: Джеймс Ганн — про провалы фильмов Marvel

«Усталость от супергероев существует»: Джеймс Ганн — про провалы фильмов Marvel
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В последние годы фильмы про супергероев перестали быть массовыми хитами проката, даже когда они сняты хорошо и зрители довольны увиденным — как это случилось с «Громовержцами», сборы которых оказались одними из худших в истории Marvel

После «Мстителей: Финал» интерес к супергероям заметно упал, а за редкими исключениями фильмы проваливаются или собирают заметно хуже предшественников. За это время появился новый термин — «усталость от супергероев». Якобы люди перестали ходить на супергеройские фильмы, поскольку устали от супергероев.

На эту тему высказался автор «Стражей Галактики» и «Супермена» Джеймс Ганн, который сейчас готовится к запуску новой киновселенной супергероев DC.

Думаю, что есть такая вещь, как усталость от супергероев. Но я также считаю, это не связано с самими супергероями. Это связано с историями, которые о них рассказывают, и если вы теряете суть персонажа со своего горизонта.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Неофициальные показы в России ожидаются 18 июля.

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