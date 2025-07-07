Фильм по мотивам Hot Wheels официально запущен в работу

Warner Bros. и Bad Robot одобрили разработку фильма по мотивам игрушек Hot Wheels: студии уже нашли режиссёра для создания картины — им стал Джон Чу , постановщик «Иллюзии обмана 2», двух частей серии «Злая» и грядущей адаптации игры Split Fiction.

За написание сценария отвечает дуэт Джуэл Тейлора и Тони Реттенмайер, которые до этого работали над фильмами «Крид 2» и «Они клонировали Тайрона».

Hot Wheels — боевик, вдохновлённый бестселлером компании Mattel, линейкой игрушечных автомобилей, в котором будут представлены одни из самых горячих и изящных транспортных средств в мире. Дальнейшие подробности сюжета пока не разглашаются.