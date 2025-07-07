Расписание первого дня группового этапа Esports World Cup 2025 по Dota 2

Во вторник, 8 июля, начинается турнир по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде. 16 топовых команд разыграют самый большой призовой фонд в сезоне — $ 3 млн.

На первом этапе участники Esports World Cup 2025 по «Доте» будут разделены на четыре группы по четыре команды. В первый игровой день все команды проведут по одному матчу.

Расписание матчей Esports World Cup 2025 по Dota 2 на 8 июля:

12:00. Группа А, Team Spirit (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);

— Xtreme Gaming (Китай); 12:00. Группа А, Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — Natus Vincere (Украина);

14:30. Группа B, BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);

— Gaimin Gladiators (Европа); 14:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Execration (Филиппины);

17:00. Группа C, Tundra Esports (Европа) — Virtus.pro (Россия) ;

; 17:00. Группа С, Aurora Gaming (Россия) — Team Yandex (Россия) ;

— ; 19:30. Группа D, PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка);

— HEROIC (Южная Америка); 19:30. Группа D, Team Liquid (Швеция) — Shopify Rebellion (Северная Америка).

Все матчи групповой стадии пройдут в формате best-of-2 (две карты).