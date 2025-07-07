Расписание первого дня группового этапа Esports World Cup 2025 по Dota 2
Во вторник, 8 июля, начинается турнир по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде. 16 топовых команд разыграют самый большой призовой фонд в сезоне — $ 3 млн.
На первом этапе участники Esports World Cup 2025 по «Доте» будут разделены на четыре группы по четыре команды. В первый игровой день все команды проведут по одному матчу.
Права на трансляцию матчей Riyadh Masters 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Расписание матчей Esports World Cup 2025 по Dota 2 на 8 июля:
- 12:00. Группа А, Team Spirit (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
- 12:00. Группа А, Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — Natus Vincere (Украина);
- 14:30. Группа B, BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);
- 14:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Execration (Филиппины);
- 17:00. Группа C, Tundra Esports (Европа) — Virtus.pro (Россия);
- 17:00. Группа С, Aurora Gaming (Россия) — Team Yandex (Россия);
- 19:30. Группа D, PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
- 19:30. Группа D, Team Liquid (Швеция) — Shopify Rebellion (Северная Америка).
Все матчи групповой стадии пройдут в формате best-of-2 (две карты).
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