Шедевр, в который никто не поиграет. Детали отменённой игры авторов Elder Scrolls Online

На прошлой неделе Microsoft провела большие увольнения, которые затронули в том числе разработчиков игр из подразделения Xbox. Среди прочего корпорация отменила игру под рабочим названием Blackbird — новинку создателей The Elder Scrolls Online.

Несколько источников поделилась подробностями амбициозного проекта, от которого оказался в восторге сам глава Microsoft Gaming Фил Спенсер — до такой степени, что у него пришлось отбирать геймпад, иначе совещание бы сорвалось.

Prey 2 Фото: Bethesda

Blackbird была кооперативным лутер-экшеном от третьего лица, действие которого происходило в научно-фантастическом мире с нуарными нотками, навевающим ассоциации с «Бегущим по лезвию».

Проект сочетал в себе доступность Destiny, динамику Warframe и глубину мира Horizon Zero Dawn — амбициозная формула, которой команда стремилась достичь без прямого подражания.

Prey 2 Фото: Bethesda

События разворачивались на планете Сотерей, которая разделена на три зоны: одну освещало вечное солнце, другую поглотила бесконечная ночь, а между ними пролегала сумеречная полоса. В этом контрастном мире игроку предстояло взять на себя роль Ревенанта — кибернетически усовершенствованного человека на службе у корпорации PAN, которой управлял искусственный интеллект.

Ревенанты выступали в роли шерифов Сотерея, поддерживая хрупкое равновесие между пятью могущественными синдикатами.

Игра предлагала полностью открытый мир с большим упором на исследование и вертикальное перемещение. Паркур в духе Titanfall и «Человека-паука» позволял бегать по стенам, использовать крюк-кошку, совершать акробатические манёвры — геймплей был нацелен на динамику, свободу и стиль.

Prey 2 Фото: Bethesda

Структурно игра ближе всего напоминала классические MMORPG: игрокам предлагались собственные квартиры, широкие возможности кастомизации, система социального взаимодействия и развитие персонажа. Основной акцент делался на PvE-составляющую — кооперативные миссии для команд до шести человек должны были стать основой игрового опыта.

Хотя разработка велась в фоновом режиме в течение нескольких лет, в 2025 году команда готовилась перейти в активную фазу производства. Уже в октябре планировалось масштабное расширение штата и закупка оборудования. Релиз планировали на 2028 год.

Однако в июле 2025-го стало известно о полной отмене проекта по неизвестным причинам. Сразу после этого известия учредитель и глава Zenimax Online Studios, Мэтт Фирор, немедленно подал в отставку. В коллективе его искренне уважали и ценили за выдающийся вклад в успех The Elder Scrolls Online.