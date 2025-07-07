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Создатели Monster Hunter Wilds отменили лекцию об оптимизации из-за проблем… оптимизации

Создатели Monster Hunter Wilds отменили лекцию об оптимизации из-за проблем… оптимизации
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Capcom планировала провести лекцию про оптимизацию Monster Hunter Wilds на японской выставке CEDEC 2025 (22-24 июля), однако за пару недель до мероприятия компания отказалась от этого. Сессия называлась «Как улучшить работу Monster Hunter Wilds! Всё, что надо знать про оптимизацию».

Проблема лишь в том, что Monster Hunter Wilds с самого выхода в феврале 2025 года очень активно критиковали за отсутствие той самой оптимизации — особенно на ПК, где технических проблем оказалось выше крыши. За прошедшие месяцы разработчики не особенно активно улучшали игру, но недавно вышел большой патч, который был призван улучшить работу экшена… с чем он благополучно не справился.

Недавнее обновление для ряда пользователей только ухудшило работу Monster Hunter Wilds. Людей окончательно взбесила подобная ситуация, и кто-то из сообщества начал угрожать разработчикам, из-за чего Capcom решила отменить лекцию по оптимизации игры.

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