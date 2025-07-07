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В Германии требуют удалить DeepSeek из App Store и Google Play

В Германии требуют удалить DeepSeek из App Store и Google Play
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27 июня уполномоченная по защите данных Берлина Майке Камп призвала Google и Apple удалить приложение DeepSeek из App Store для iOS и Google Play для Android за нарушение GDPR.

Камп заявила, что сервис незаконно передаёт пользовательские данные в Китай и что данные защищены на достойном для Европейского союза уровне. Также депутат указала, что китайские власти имеют широкий доступ к этим данным, а у пользователей нет правовой защиты.

Ранее DeepSeek отказался добровольно изменить свои практики или уйти из Германии. Теперь Google и Apple должны рассмотреть запрос и принять решение. Удаление может коснуться только Германии или всего ЕС, но не затронет пользователей в других странах.

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