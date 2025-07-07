Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Forza Motorsport мертва: работа над гонкой закончена — СМИ

Forza Motorsport мертва: работа над гонкой закончена — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

На прошлой неделе Microsoft сократила больше 9 тыс. сотрудников, а под один из больших ударов попало игровое подразделение. Студия Turn 10, создавшая серию Forza Motorsport, потеряла больше половины сотрудников — по разным оценкам, в компании остались от 30 до 70 сотрудников.

Вместе с этим, по словам журналистов и бывших сотрудников компании, Turn 10 прекратит выпуск нового контента для Forza Motorsport и больше не будет заниматься серий в принципе — новых частей можно не ожидать. Оставшиеся сотрудники требуются для поддержания работы Forza Motorsport и помощи в разработке серии Forza Horizon.

Forza Motorsport насчитывает восемь основных игр серии, а последняя вышла в 2023 году — и оглушительно провалилась. Гонку критиковали за недостаток контента, отсутствие хорошей кампании и недостаточно хорошую поддержку, а также другие геймплейные недостатки. За последние пару лет аудитория становилась всё меньше.

Материалы по теме
Начинается главное событие 2025 года: Кубок мира по киберспорту в Эр-Рияде — LIVE
Live
Начинается главное событие 2025 года: Кубок мира по киберспорту в Эр-Рияде — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android