Forza Motorsport мертва: работа над гонкой закончена — СМИ

На прошлой неделе Microsoft сократила больше 9 тыс. сотрудников, а под один из больших ударов попало игровое подразделение. Студия Turn 10, создавшая серию Forza Motorsport, потеряла больше половины сотрудников — по разным оценкам, в компании остались от 30 до 70 сотрудников.

Вместе с этим, по словам журналистов и бывших сотрудников компании, Turn 10 прекратит выпуск нового контента для Forza Motorsport и больше не будет заниматься серий в принципе — новых частей можно не ожидать. Оставшиеся сотрудники требуются для поддержания работы Forza Motorsport и помощи в разработке серии Forza Horizon.

Forza Motorsport насчитывает восемь основных игр серии, а последняя вышла в 2023 году — и оглушительно провалилась. Гонку критиковали за недостаток контента, отсутствие хорошей кампании и недостаточно хорошую поддержку, а также другие геймплейные недостатки. За последние пару лет аудитория становилась всё меньше.