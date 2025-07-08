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Иван zweih Гогин перешёл в состав Team Spirit по CS 2, заменив magixx

Иван zweih Гогин перешёл в состав Team Spirit по CS 2, заменив magixx
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В CS2-составе Team Spirit произошли изменения: российский игрок Иван zweih Гогин официально стал новым участником команды. 17-летний киберспортсмен занял место Бориса magixx Воробьёва, которого перевели в запас.

Для zweih переход в Spirit стал шагом вперёд в его карьере: до этого он представлял Nemiga Gaming, а также выступал за VaselineWorms, POLET и HOTU Academy. По данным статистики за последние три месяца, рейтинг игрока составляет 1.16.

Несмотря на возраст, Иван Гогин успел проявить себя на тир-1/тир-2 сцене. Особенно он запомнился в составе Nemiga Gaming, за который играл с июня 2024 года.

Состав Team Spirit по CS2 после замены:

  • Леонид chopper Вишняков (капитан);
  • Мирослав zont1x Плахотя;
  • Данил donk Крышковец;
  • Дмитрий sh1ro Соколов;
  • Иван zweih Гогин.
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