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Zorte переведён в запас состава BetBoom Team по CS2

Zorte переведён в запас состава BetBoom Team по CS2
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Киберспортсмен Александр zorte Загодыренко переведён в запас состава BetBoom Team по Counter-Strike 2. Об этом организация сообщила 7 июля на своих странице в социальных сетях.

За последние матчи игрок демонстрировал стабильную форму со средним рейтингом около 1.11. Zorte представлял команду с июля 2023 года. Команда BetBoom Team прокомментировала перевод Zorte на замену:

Александр был с нами с самого основания состава. Мы благодарны ему за вклад в наши победы под флагом BetBoom Team. Спасибо, Саша!

Основной состав BetBoom Team после замены:

  • Павел s1ren Оглоблин (Россия);
  • Кирилл Magnojez Роднов (Россия);
  • Кирилл Boombl4 Михайлов (Россия);
  • Сергей Ax1Le Рыхторов (Россия).
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