Zorte переведён в запас состава BetBoom Team по CS2

Киберспортсмен Александр zorte Загодыренко переведён в запас состава BetBoom Team по Counter-Strike 2. Об этом организация сообщила 7 июля на своих странице в социальных сетях.

За последние матчи игрок демонстрировал стабильную форму со средним рейтингом около 1.11. Zorte представлял команду с июля 2023 года. Команда BetBoom Team прокомментировала перевод Zorte на замену:

Александр был с нами с самого основания состава. Мы благодарны ему за вклад в наши победы под флагом BetBoom Team. Спасибо, Саша!

Основной состав BetBoom Team после замены: