Zorte переведён в запас состава BetBoom Team по CS2
Киберспортсмен Александр zorte Загодыренко переведён в запас состава BetBoom Team по Counter-Strike 2. Об этом организация сообщила 7 июля на своих странице в социальных сетях.
За последние матчи игрок демонстрировал стабильную форму со средним рейтингом около 1.11. Zorte представлял команду с июля 2023 года. Команда BetBoom Team прокомментировала перевод Zorte на замену:
Александр был с нами с самого основания состава. Мы благодарны ему за вклад в наши победы под флагом BetBoom Team. Спасибо, Саша!
Основной состав BetBoom Team после замены:
- Павел s1ren Оглоблин (Россия);
- Кирилл Magnojez Роднов (Россия);
- Кирилл Boombl4 Михайлов (Россия);
- Сергей Ax1Le Рыхторов (Россия).
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