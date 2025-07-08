Актриса Энн Хэтэуэй рассказала о самой сложной роли в кино

В интервью журналу Vogue актриса Энн Хэтэуэй, известная в том числе по «Дьявол носит Prada», рассказала, роль в каком кино для неё была самой трудной. Речь про ленту A24 «Мать Мария».

По словам Энн, ей было тяжело на съёмках, поскольку режиссёр картины буквально лепил из актрисы нового для неё персонажа, а она всё не могла найти в себе этот самый образ.

Это смирение — приходить каждый день и знать, что ты будешь отстойно играть. Чтобы прийти к такому мышлению, мне пришлось избавиться от некоторых вещей — и это было непросто. Это освободило меня, хоть и было тяжело.

Трудности были и во время работы над одной очень напряжённой сценой. По словам Энн, в этот момент она доверилась коллеге, которая тоже играла в фильме.

У ленты пока нет ни деталей, ни даты выхода.