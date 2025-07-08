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«Могу пожелать удачи»: звезда «Моей прекрасной няни» — о новой версии сериала

«Могу пожелать удачи»: звезда «Моей прекрасной няни» — о новой версии сериала
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В конце июня анонсировали сериал «Няня Оксана», который по духу будет схож с культовым ситкомом «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк.

Звезда оригинального сериала Павел Сердюк высказался по поводу новой версии проекта и его потенциального успеха, отметив, что желает ему и его создателям только всего наилучшего.

Если сегодня это будет интересно молодому поколению, почему нет. Вопрос в том, что, когда люди берутся делать то, что уже имело успех в нашей стране, нужно сделать это лучше или как минимум не хуже. Если сделать хуже, наверное, будет обидно — зачем тогда это было нужно? Я могу пожелать проекту и создателям только удачи. И чтобы у них всё получилось хорошо.

Премьера «Няни Оксаны» состоится в сентябре, точную дату пока не называют. Главную роль исполнит ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко.

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