Вышел новый трейлер жуткого боди-хоррора «Одно целое» с Дэйвом Франко

Кинокомпания Neon опубликовала новый полноценный трейлер боди-хоррора «Одно целое». Главные роли исполнили Дэйв Франко («Иллюзия обмана») и Элисон Бри («Горе-творец»). Режиссёром ленты выступил Майкл Шэнкс.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Сюжет боди-хоррора расскажет о паре влюблённых, которые переезжают в загородный дом. Однако тихая жизнь готова обратиться кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинают прирастать друг к другу.

Картина выйдет 31 июля в мировых кинотеатрах. Официальная премьера ленты в России тоже состоится в эту же дату.