Актёру Дэвиду Коренсвету понравилось, что Супермен у Зака Снайдера был приземлённый

Актёр Дэвид Коренсвет, который играет нового Супермена в киновселенной DC, рассказал, что он был в восторге от «Супермена» Зака Снайдера. Больше всего лента понравилась ему за свою приземлённость.

В качестве примера приземлённости и отличного раскрытия персонажа Коренсвет привёл и трилогию про Бэтмена от Кристофера Нолана.

И поэтому точно так же, как Крис Нолан взял Бэтмена и сделал его более мрачным и приземлённым, Зак Снайдер и Генри Кавилл исследовали ту сторону Супермена, которая не была показана на большом экране.

Мировая премьера фильма состоится 11 июля. Фильм покажут и в России, но в рамках предсеансового обслуживания.