Актёр Космо Джарвис не снимется в «Одиссее» Кристофера Нолана

По данным издания Deadline, звезда «Сёгуна» Космо Джарвис не снимется в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Актёр не может принять участие в съёмках из-за конфликта в рабочем расписании, поскольку ему нужно сыграть главную роль в «Молодом Сталине».

Вместо Джарвиса в ленте снимется Логан Маршалл-Грин, исполнивший ключевую роль в «Апгрейде». Какая именно роль была у Джарвиса и, соответственно, какая роль досталась Логану, не раскрывается.

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Новая картина Кристофера Нолана выйдет в кинотеатрах 17 июля 2026 года.