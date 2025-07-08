Третий сезон сериала «Алиса в Пограничье» выйдет 25 сентября — первый тизер-трейлер

Netflix опубликовал дебютный тизер-трейлер третьего сезона сериала «Алиса в Пограничье». В нём же назвали и дату выхода новых серий — все эпизоды сразу выйдут 25 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Алиса в Пограничье» — японская дорама в жанре научной фантастики и триллера, основанная на одноимённой манге Харо Асо. Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия исполняют роли главных героев, оказавшихся в опустевшем Токио, где они вынуждены участвовать в опасных играх, тип и сложность которых определяются игральными картами.

Первые два сезона зрители приняли крайне тепло.