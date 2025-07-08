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Вышел трейлер фильма «Ритмы мечты» с Виктором Хориняком и Станиславом Ярушиным

Вышел трейлер фильма «Ритмы мечты» с Виктором Хориняком и Станиславом Ярушиным
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Компания «Каро Премьер» опубликовала трейлер фильма «Ритмы мечты». В нём показали главных героев и актёров, которые их сыграли.

Трейлер ленты

Сюжет расскажет про девочку Варю, которая с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Её партнером становится знаменитый блогер Ник. Родители ребят, как и члены жюри конкурса, не разделяют их желание танцевать вместе. А перед самым финалом все узнают главную тайну Варвары, которая не вписывается в привычные нормы для танцовщиков.

В актёрском составе картины задействованы Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова, Игорь Верник, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин и другие.

Премьера ленты состоится 21 августа.

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