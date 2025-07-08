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В новой версии «Аферы Томаса Крауна» сыграют Майкл Б. Джордан, Данай Гурира и Кеннет Брана

В новой версии «Аферы Томаса Крауна» сыграют Майкл Б. Джордан, Данай Гурира и Кеннет Брана
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По информации издания The Hollywood Reporter, в новой версии «Аферы Томаса Крауна» сыграют Кеннет Брана, Лили Глэдстоун, Тейлор Расселл и Данай Гурира.

Главную роль исполнит Майкл Б. Джордан, который вместе с этим выступит продюсером и режиссёром ленты.

В оригинальном фильме, снятом компанией United Artists в 1968 году, главные роли исполнили Стив Маккуин и Фэй Данауэй. В фильме рассказывается о человеке, который ради развлечения организует ограбления банков, но встречает достойного соперника, когда влюбляется в страхового следователя, который идёт по его следу. О чём будет новая версия, не уточняется.

Картина выйдет 5 мая 2027 года.

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