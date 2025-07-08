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«Он великолепен»: Джеймс Ганн прочитал сценарий «Бэтмена 2» Мэтта Ривза

«Он великолепен»: Джеймс Ганн прочитал сценарий «Бэтмена 2» Мэтта Ривза
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Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» и «Бэтмэна 2» с Робертом Паттинсоном в главной роли, сдал сценарий второй части в конце июня. На днях Джеймс Ганн рассказал, что уже прочитал сценарий ленты и остался от неё в восторге.

По словам Ганна, сюжет, который придумал Ривз, «великолепен».

Да, сценарий готов, он великолепен. Мы делаем что-то, что станет продолжением истории. Надеюсь, что люди будут удивлены.

Премьера «Бэтмена 2» намечена на 1 октября 2027 года. Супергеройскую картину уже дважды откладывали из-за режиссёра, который на тот момент не дописал сценарий. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

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