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Закончились съёмки криминального сериала «Айда!» с Никитой Кологривым

Закончились съёмки криминального сериала «Айда!» с Никитой Кологривым
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Онлайн-кинотеатр START сообщил, что съёмки криминального сериала «Айда!» подошли к концу. Главные роли в шоу исполнили Никита Кологривый, Владимир Вдовиченков, Алексей Онежен и другие.

В центре сюжета подросток Гриша, который вместе с родителями переезжает в Казань. В новом городе парня ждут новые неприятности, связанные с местными группировками и опасной обстановкой.

Фото со съёмок

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

В сериале также сыграли Алексей Серебряков, Екатерина Климова, Павел Чинарёв, Даниил Воробьёв, Кирилл Кузнецов и другие.

«Айда!» выйдет в 2025 году в онлайн-кинотеатре START, а потом сериал будут показывать в эфире телеканала НТВ.

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