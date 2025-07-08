Закончились съёмки криминального сериала «Айда!» с Никитой Кологривым

Онлайн-кинотеатр START сообщил, что съёмки криминального сериала «Айда!» подошли к концу. Главные роли в шоу исполнили Никита Кологривый, Владимир Вдовиченков, Алексей Онежен и другие.

В центре сюжета подросток Гриша, который вместе с родителями переезжает в Казань. В новом городе парня ждут новые неприятности, связанные с местными группировками и опасной обстановкой.

Фото со съёмок

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

В сериале также сыграли Алексей Серебряков, Екатерина Климова, Павел Чинарёв, Даниил Воробьёв, Кирилл Кузнецов и другие.

«Айда!» выйдет в 2025 году в онлайн-кинотеатре START, а потом сериал будут показывать в эфире телеканала НТВ.