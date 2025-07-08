У «Супермена» две сцены после титров

Несколько часов назад появились первые отзывы журналистов про «Супермена» — в «социальных обзорах» критики поделились коротким мнением перед полноценными текстами, которые выйдут сегодня в 22:00 мск.

Из первых обзоров стало известно, что у «Супермена» есть сцены после титров — их две. Если собираетесь посмотреть на намёки грядущих событий новой киновселенной DC, то придётся остаться после финала «Супермена» ради этого.

Премьера нового фильма состоится 11 июля по всему миру, и где-то через неделю ожидается старт неофициального проката кино в России. Это будет первый фильм в рамках свежей киновселенной под авторством Джеймса Ганна («Стражи Галактики»).