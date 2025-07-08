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В России запретят скрытное автоматическое списание за онлайн-подписки

В России запретят скрытное автоматическое списание за онлайн-подписки
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Правительство Российской Федерации одобрило поправки в закон «О защите прав потребителей», направленные на защиту граждан от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок.

Согласно документу, компании не смогут списывать деньги с банковской карты людей, если её удалят из личного кабинета в сервисе, но куда важнее, что законопроект подразумевает упрощение процедуры отказа от подписок и расторжения договоров.

К примеру, пользователь сможет поставить запрет на использование ранее предоставленных данных для дальнейшего списывания средств с подписок, а платформы должны обеспечить возможность исполнения предписания.

Вдобавок Закон обяжет сервисы заранее предоставлять полную информацию об условиях подписки и способах её отмены. Принятие поправок планируется с 1 сентября 2025 года.

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