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Аниме Необъятный океан 3 сезон — первый анонс и когда выйдет

Аниме «Необъятный океан» получит третий сезон — он уже в работе
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Студия Zero-Z уже начала производство третьего сезона аниме-адаптации манги «Необъятный океан», хотя второй сезон сериала стартовал только в начале июля.

О том, что авторы уже делают продолжение, сообщают инсайдеры. Слухи подтверждает тизер в последней серии второго сезона — ранее эпизод утёк в Сеть, и некоторые пользователи уже успели посмотреть весь сезон.

Комедийный аниме-сериал рассказывает о приключениях молодого студента, который переехал учиться к самому берегу океана, но безумно боится воды. Первый сезон «Необъятного океана» вышел ещё в 2018 году и собрал отличные оценки, продолжение вышло спустя семь лет. Учитывая это, третий сезон может быть отложен до 2027 или даже 2028 года.

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