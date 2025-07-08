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Оператор связи МТС начнёт разрабатывать мобильные игры

Оператор связи МТС начнёт разрабатывать мобильные игры
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Компания МТС запустил центр, который будет разрабатывать новые мобильные игры. Об этом оператор связи сообщил РБК.

Первым проектом станет «Киба» — релиз будет доступен в Telegram Mini App и будет включать пять казуальных мини-игр, предназначенных для детей до 12 лет. Сейчас в разработке находится вторая игра, которая «будет ориентирована уже на взрослую аудиторию».

Эксперты считают, что за счёт выпуска таких небольших игр МТС укрепил лояльность клиентов и сможет привлечь детскую аудиторию, которая проводит до 18% времени именно в Telegram относительно всех мобильных приложений. Кроме того, проект МТС не потребует больших вложений.

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