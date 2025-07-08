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Трейлер второго сезона «Уэнсдей» выйдет завтра

Трейлер второго сезона «Уэнсдей» выйдет завтра
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Netflix объявила, что премьера полноценного трейлера второго сезона «Уэнсдей» состоится завтра: 9 июля в 16:00 мск. До этого по новым эпизодам показывали короткие тизеры и ролики, а относительно продолжения мы даже не знаем завязки истории.

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Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать

«Уэнсдей» — один из главных хитов Netflix, собравший сотни миллионов просмотров. Во втором сезоне сериала зрителей ждут новые тайны, мрачные приключения и развитие отношений в Неверморе. Сама Уэнсдей Аддамс продолжает раскрывать тайны своей семьи и школы, сталкиваясь с новыми угрозами и союзниками.

Премьера второго сезона разделена: первые четыре серии выйдут 6 августа, а остальные — 3 сентября.

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