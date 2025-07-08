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Apple выпустит iPhone 17e весной 2026 года — инсайдер

Apple выпустит iPhone 17e весной 2026 года — инсайдер
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Компания Apple планирует выпустить iPhone 17e весной следующего года — об этом со ссылкой на собственные источники сообщает корейское издание The Elec.

Инсайдеры утверждают, что в iPhone 17e будет использоваться тот же OLED-экран, что и в iPhone 16e и iPhone 14. Это сделано в рамках усилий по использованию более дешёвых компонентов на основе уже налаженных производственных линий.

iPhone 16e как бюджетная версия основного смартфона вышел этой весной, но провалился на старте продаж. По словам инсайдеров, в некоторых розничных точках Apple Store было зафиксировано всего несколько десятков предварительных заказов на iPhone 16e.

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