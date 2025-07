Peak и Cyberpunk 2077 возглавили свежие чарты продаж в Steam

Появились свежие чарты продаж платных игр в Steam, лидером которых в очередной раз стала кооперативная игра Peak от создателей Another Crab Adventure. Следом за ней идут Cyberpunk 2077 и Dead by Daylight.

Практически все игры в чарте продаются со скидкой, поскольку прямо сейчас продолжается летняя распродажа. Исключениями стали разве что Rematch, Dune Awakening и Elden Ring Nightreign.

Чарты продаж платных игр в Steam с 1 по 8 июля

1. Peak

2. Cyberpunk 2077

3. Dead by Daylight

4. Elden Ring

5. Red Dead Redemption 2

6. Clair Obscur: Expedition 33

7. Baldur's Gate 3

8. Sons of the Forest

9. Dune: Awakening

10. Ready or Not

11. Helldivers 2

12. R.E.P.O.

13. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

14. Rust

15. Schedule I

16. Rematch

17. Stardew Valley

18. Forza Horizon 5

19. Black Myth: Wukong

20. Elden Ring Nightreign.