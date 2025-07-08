Топ-30 лучших аниме весны 2025 года — рейтинг Otaku Insider

Аниме-проект Otaku Insider представил итоговый рейтинг лучших тайтлов весеннего сезона 2025 года. Оценку больше 8,0 успели получить сразу семь аниме-сериалов.

Рейтинг с большим отрывом возглавило продолжение «Монолога фармацевта», а лучшей новинкой стал экшен «Быть героем Икс».

Топ-10 лучших аниме весны 2025 года:

«Монолог фармацевта» (2-й сезон) — оценка 8,9; «Быть героем Икс» — 8,5; «Девушки-пони: Серая Золушка» — 8,5; «Тёмный дворецкий: Зелёная ведьма» — 8,2; «Этот замечательный мир!» — 8,2; «Апокалипсис: Отель» — 8,1; «Маленький гражданин» (2-й сезон) — 8,1; «Рок — женская скромность» — 7,9; «Энн Ширли» — 7,8 «Дни проходят, а еда по-прежнему хороша» — 7,8.

Полностью рейтинг можно найти здесь.