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Рейтинг топ-30 лучших аниме весеннего сезона 2025 — Монолог фармацевта, Быть героем Икс, Темный дворецкий

Топ-30 лучших аниме весны 2025 года — рейтинг Otaku Insider
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Аниме-проект Otaku Insider представил итоговый рейтинг лучших тайтлов весеннего сезона 2025 года. Оценку больше 8,0 успели получить сразу семь аниме-сериалов.

Рейтинг с большим отрывом возглавило продолжение «Монолога фармацевта», а лучшей новинкой стал экшен «Быть героем Икс».

Топ-10 лучших аниме весны 2025 года:

  1. «Монолог фармацевта» (2-й сезон) — оценка 8,9;
  2. «Быть героем Икс» — 8,5;
  3. «Девушки-пони: Серая Золушка» — 8,5;
  4. «Тёмный дворецкий: Зелёная ведьма» — 8,2;
  5. «Этот замечательный мир!» — 8,2;
  6. «Апокалипсис: Отель» — 8,1;
  7. «Маленький гражданин» (2-й сезон) — 8,1;
  8. «Рок — женская скромность» — 7,9;
  9. «Энн Ширли» — 7,8
  10. «Дни проходят, а еда по-прежнему хороша» — 7,8.

Полностью рейтинг можно найти здесь.

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