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JL покинул состав NAVI по Counter-Strike 2 и взял перерыв в карьере

JL покинул состав NAVI по Counter-Strike 2 и взял перерыв в карьере
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Клуб Natus Vincere объявил, что литовский рифлер Юстинас jL Лекавичус прекращает выступления за основной состав по Counter-Strike 2.

Игрок возьмёт перерыв в профессиональной карьере, который продлится от 3 до 6 месяцев. Ранее он сыграл свадьбу.

Хочу взять небольшой перерыв на 6 месяцев. Может, меньше — на 3–4 или 5 месяцев. Есть много вещей, которые я хочу сделать в течение этого времени.

Его место займёт Дрин Makazze Шакири из академии клуба — об этом стало известно чуть раньше. Остальные игроки молодёжного состава покинут NAVI.

Новый состав NAVI по CS 2:

  • Валерий b1t Ваховский;
  • Алекси Aleksib Виролайнен;
  • Иван iM Михай;
  • Игорь w0nderful Жданов;
  • Дрин Makazze Шакири.
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