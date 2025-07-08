JL покинул состав NAVI по Counter-Strike 2 и взял перерыв в карьере

Клуб Natus Vincere объявил, что литовский рифлер Юстинас jL Лекавичус прекращает выступления за основной состав по Counter-Strike 2.

Игрок возьмёт перерыв в профессиональной карьере, который продлится от 3 до 6 месяцев. Ранее он сыграл свадьбу.

Хочу взять небольшой перерыв на 6 месяцев. Может, меньше — на 3–4 или 5 месяцев. Есть много вещей, которые я хочу сделать в течение этого времени.

Его место займёт Дрин Makazze Шакири из академии клуба — об этом стало известно чуть раньше. Остальные игроки молодёжного состава покинут NAVI.

Новый состав NAVI по CS 2:

Валерий b1t Ваховский;

Алекси Aleksib Виролайнен;

Иван iM Михай;

Игорь w0nderful Жданов;

Дрин Makazze Шакири.