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Россия занимает третье место по числу игроков в Mecha BREAK

Россия занимает третье место по числу игроков в Mecha BREAK
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Российская аудитория вошла в тройку крупнейших сообществ популярного китайского шутера Mecha BREAK. Об этом стало известно из отчёта аналитического сервиса VG Insights.

Тайтл пользуется большой популярностью в двух странах — Китай (37% от общего числа игроков) и США (16%). Россия с 4% идёт на третьем месте, далее расположились Япония и Бразилия (также по 4%).

Mecha BREAK вышла 2 июля и в первый день после релиза привлекла более 132 тыс. человек только в Steam. Научно-фантастический экшен-шутер о мехах ближайшего будущего получил смешанные отзывы игроков, однако остаётся одним из главных релизов лета.

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