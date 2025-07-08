Завершились съёмки комедийного сериала «Повар под прикрытием» с Гошей Куценко

Студия SVERDLOVSK завершила съёмки пилота сериала «Повар под прикрытием». Премьера проекта состоится на телеканале ТНТ в новом сезоне — вероятно, осенью 2025 года.

Сюжет «Повара под прикрытием» рассказывает о женщине, которая пытается помочь сыну-полицейскому и его друзьям. Для этого героине придётся внедриться в общество влиятельного бизнесмена под видом нового личного повара.

Главные роли в сериале исполняют Гоша Куценко, Ирина Пегова, Филипп Ершов, Алексей Золотовицкий, Алексей Розин, Мария Лисовая и Денис Кутузов. Режиссером пилота выступил Евгений Шелякин («Беляковы в отпуске», «Красный 5», «Тетя Марта»).