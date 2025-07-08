Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки комедийного сериала «Повар под прикрытием» с Гошей Куценко

Завершились съёмки комедийного сериала «Повар под прикрытием» с Гошей Куценко
Комментарии

Студия SVERDLOVSK завершила съёмки пилота сериала «Повар под прикрытием». Премьера проекта состоится на телеканале ТНТ в новом сезоне — вероятно, осенью 2025 года.

Сюжет «Повара под прикрытием» рассказывает о женщине, которая пытается помочь сыну-полицейскому и его друзьям. Для этого героине придётся внедриться в общество влиятельного бизнесмена под видом нового личного повара.

Главные роли в сериале исполняют Гоша Куценко, Ирина Пегова, Филипп Ершов, Алексей Золотовицкий, Алексей Розин, Мария Лисовая и Денис Кутузов. Режиссером пилота выступил Евгений Шелякин («Беляковы в отпуске», «Красный 5», «Тетя Марта»).

Материалы по теме
Трейлер второго сезона «Уэнсдей» выйдет 9 июля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android