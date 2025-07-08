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Для The Last of Us 2 выпустили новый сюжетный режим

Для The Last of Us 2 выпустили новый сюжетный режим
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Naughty Dog выпустила новый сюжетный режим для The Last of Us Part 2: Remastered, в котором игроки могут пройти историю игры в хронологическом порядке, а не как было задумано изначально.

Кампания The Last of Us 2 разделено между двумя героями — Элли и Эбби. Сначала мы видим события со стороны Элли (первая половина игры), а затем с точки зрения Эбби (вторая половина игры). Однако в новом режиме «Хронологии» можно посмотреть на события в порядке того, как они происходили.

За прохождение в этом режиме игроки получат пару образок — одежду Нейтана и Сэма Дрейков для Джоэла и Томми в режиме No Return.

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The Last of Us Part 2 доступна на PS4, а The Last of Us Part 2: Remastered вышла на PS5 и ПК. Обновление с новым режимом вышло только для ремастера.

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