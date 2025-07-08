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Сериал «Медленные лошади» официально продлили на седьмой сезон

Сериал «Медленные лошади» официально продлили на седьмой сезон
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Платформа Apple TV+ официально подтвердила, что шпионский триллер «Медленные лошади» продлён на седьмой сезон. Как и предполагали инсайдеры, съёмки новых эпизодов начнутся уже этой осенью.

Сейчас для сериала заявлено шесть сезонов — пятый стартует 24 сентября, а шестой отснят в начале года и выйдет только в 2026-м.

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5.

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