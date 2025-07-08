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Первый постер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»

Первый постер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»
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Paramount Pictures и Nickelodeon показали первый постер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов», премьера которого состоится 19 декабря в кинотеатрах, а уже затем состоится премьера в онлайн-кинотеатрах. Вместе с постером стало известно, что первый трейлер новинка покажут уже 9 июля.

«Губка Боб: В поисках штанов»

«Губка Боб: В поисках штанов»

Фото: Nickelodeon

Сюжет мультфильма держится в секрете, но, как следует из названия, Губке Бобу предстоит опасное путешествие в поисках самого себя — в буквальном или метафорическом смысле.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» станет четвёртым полнометражным мультфильмом во франшизе. Режиссёром картины выступает Дерек Драймон.

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