Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Финикийская схема» Уэса Андерсона вышел онлайн

Фильм «Финикийская схема» Уэса Андерсона вышел онлайн
Комментарии

Чёрная комедия Уэса Андерсона «Финикийская схема» появилась в зарубежных онлайн-кинотеатрах после месяца проката в ряде стран мира. К примеру, ленту можно посмотреть на Prime Video.

По сюжету «Финикийской схемы», на жизнь промышленного магната Анатоля Корда постоянно покушаются. После последней попытки убийства он решает оставить всё своё богатство дочери. Но неожиданно выясняется, что сама дочь стала монахиней.

Главные роли в фильме исполнили Бенисио дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Лента получила высокие оценки критиков во время показа на Каннском кинофестивале. Зрители же восприняли новый проект Андерсона более прохладно.

Материалы по теме
Зрители оценили «Финикийскую схему» Уэса Андерсона ниже «Города астероидов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android