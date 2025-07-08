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Фильм «Дюна: Мессия» переименовали в «Дюна: Часть третья»

Фильм «Дюна: Мессия» переименовали в «Дюна: Часть третья»
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WB Pictures и Legendary подтвердили финальное название заключительной части трилогии «Дюна» — «Дюна: Часть третья». Изначально фильм называли «Дюна: Мессия» в честь книги 1969 года, но в конечном итоге кино решили назвать иначе.

На днях появлялись сообщения, что весь фильм снимут на камеры для IMAX, как это сейчас сделал Кристофер Нолан с грядущей «Одиссеей«, но это оказалось неверным — в «Дюне: Часть третья» будут определённые сцены, снятые на камеры IMAX, тогда как весь фильм снимут стандартно.

Съёмки фильма стартуют на днях, а к своим ролям вернутся практически все ключевые актёры, включая Тимоти Шаламе и Зендею. Выход фильма ожидается в декабре 2026 года.

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