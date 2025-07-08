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Вышел трейлер фильма «5 сантиметров в секунду» по культовому аниме

Вышел трейлер фильма «5 сантиметров в секунду» по культовому аниме
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Японская студия TOHO представила трейлер фильма «5 сантиметров в секунду» — киноадаптации одноимённого аниме. Версия ленты с живыми актёрами выйдет в Японии 10 октября.

Фильм будет повторять сюжет аниме 2007 года, отдельные сцены будут воспроизведены с большой точностью. Предполагается, что отдельные фрагменты будут пересняты почти покадрово.

Видео доступно в группе VK Play во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат TOHO.

«Пять сантиметров в секунду» — это романтическая драма, которая рассказывает о двух разлучённых подростках. Застрявшие в прошлом, неспособные заполнить пустоту воспоминаний из детства новыми, Такаки и Акари остаётся лишь цепляться за надежду встретиться снова.

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