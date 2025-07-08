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Bethesda работает сразу над несколькими новыми играми Fallout — СМИ

Bethesda работает сразу над несколькими новыми играми Fallout — СМИ
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Студия Bethesda продолжает разработку нескольких новых игр во вселенной Fallout — об этом сообщил журналист VGC Джордан Миддлер в рамках подкаста Friends Per Second.

По данным инсайдера, Xbox возлагает на вселенную Fallout большие надежды. До полноценного анонса проектам ещё далеко, но отдельные игры находятся на разных стадиях разработки.

Одним из ближайших проектов якобы является ремастер Fallout 3 — Bethesda работает над ним вместе с Virtuos, известной по перевыпуску The Elder Scrolls Oblivion.

Ранее креативный директор студии Bethesda Джонатан Раш пояснил, что действие франшизы вряд ли выйдет за пределы США.

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