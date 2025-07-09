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PARIVISION и Aurora выиграли матчи первого тура на Esports World Cup 2025 по Dota 2

PARIVISION и Aurora выиграли матчи первого тура на Esports World Cup 2025 по Dota 2
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В Эр-Рияде завершились все матчи первого тура группового этапа Esports World Cup 2025 по Dota 2.

В группах А и B все встречи закончились вничью. В квартете C победы одержали Aurora и Tundra, а в подгруппе D сильнее своих конкурентов оказались Liquid и PARIVISION. Второй тур пройдёт завтра, 9 июля, третий — 10 и 11 июля.

Напомним, по итогам первой стадии лучшие команды пройдут сразу в плей-офф, а все остальные сыграют в этапе на выбывание (вторые места групп будут иметь лучший посев).

Турнир по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту проходит с 8 по 19 июля. Призовой фонд соревнований составит $ 3 млн.

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