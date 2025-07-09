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«Дюна 3» получила первый кадр — съёмки фильма стартовали

«Дюна 3» получила первый кадр — съёмки фильма стартовали
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Warner Bros. объявила в соцсетях фильма «Дюна» о стартё съёмок третьей части. Вместе с этим показали и первый кадр ленты с завораживающим видом пустыни.

Первый кадр «Дюны 3»

Фото: Warner Bros.

Интересно, что вчера вечером проект официально переименовали. Он должен был называться «Дюна: Мессия», но в итоге всё куда проще и без заморочек — лента называется «Дюна: Часть третья»

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.

Выход картины в зарубежный прокат запланирован на 18 декабря 2026 года.

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