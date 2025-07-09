Антология «Монстр» Райана Мёрфи получит четвёртый сезон — первые подробности

Сериал-антология «Монстр» Райана Мёрфи получит четвёртый сезон, о чём сообщили источники издания Variety.

Новая глава проекта посвящена Лиззи Борден. Девушка жила в Массачусетсе в конце 1800-х годов. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

Эта история легла в основу множества адаптаций. Среди недавних примеров — сериал «Хроники Лиззи Борден» с Кристиной Риччи в главной роли и фильм «Месть Лиззи Борден» с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт в главных ролях.

Съёмки свежего сезона стартуют осенью, даты выхода у него пока нет. Третий сезон «Монстра» выйдет в конце 2025 года и расскажет про серийного убийцу Эда Гейна.