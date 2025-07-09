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Звезда «Бриджертонов» сыграет в фильме «Дьявол носит Prada 2»

Звезда «Бриджертонов» сыграет в фильме «Дьявол носит Prada 2»
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Издание Deadline сообщило, что актриса Симон Эшли, известная по «Бриджертонам» и «Русалочке», сыграет в фильме «Дьявол носит Prada 2». Какая именно роль у Эшли, не раскрывают.

К своим ролям в сиквеле вернутся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. С ними сыграет Кеннет Брана, которому досталась роль мужа Миранды Пристли.

«Дьявол носит Prada» — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов. Лента получила тёплый приём как со стороны критиков, так и от зрителей.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая 2026 года.

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