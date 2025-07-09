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Джеймс Ганн вовлечён в работу над фильмом про Бэтмена в новой киновселенной DC

Джеймс Ганн вовлечён в работу над фильмом про Бэтмена в новой киновселенной DC
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«Супермен» Джеймса Ганна уже совсем скоро выйдет в мировой прокат, работа режиссёра над лентой закончена, теперь он отдаёт свои силы фильму про Бэтмена, который станет частью новой киновселенной DC.

По словам Ганна, он бы рад поделиться деталями грядущей ленты о Тёмном рыцаре, которая носит название «Отважный и смелый», однако делиться пока нечем. Над сценарием картины ведётся работа.

На самом деле никаких новостей нет. Имею в виду, что мы работаем над сценарием. У нас есть сценарист, который усердно трудится над ним. Я очень вовлечён в процесс, так что, знаете, посмотрим, что будет дальше. Я бы хотел сообщить вам больше новостей, но у меня их нет.

Даты выхода у ленты про Бэтмена в киновселенной DC всё ещё нет.

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