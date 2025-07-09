«Я видел его глаза»: Гоша Куценко приезжал к актёру Михаилу Ефремову в колонию

Известный российский актёр Гоша Куценко в интервью NEWS.RU рассказал, что посещал колонию, в которой находился Михаил Ефремов.

Куценко уверил, что Ефремов искренне раскаялся после трагедии, связанной с ДТП. Актёр это понял, когда навещал коллегу в месте заключения. Он поверил в его искренность.

Я говорил с ним. Я видел его глаза.

По словам Куценко, он принимал участие в том, чтобы вызволить Ефремова из колонии как можно скорее. По словам актёра, большой вклад в это внёс и режиссёр Никита Михалков, в театре у которого Ефремов будет работать. Программу выступлений театра объявят осенью, точной даты пока нет.