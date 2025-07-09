Жуткая улыбка мальчика — на свежем постере нового фильма ужасов Зака Креггера

Создатели фильма «Орудия» опубликовали его свежий постер. На нём можно увидеть жуткого мальчика, который смотрит вперёд. Также постером напомнили, что до премьеры ленты остался ровно месяц.

Фото: New Line Cinema

Фильм расскажет о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Замешаны ли в этом деле некие потусторонние силы или же речь про маньяка, узнаем уже во время просмотра картины.

В хорроре вместе с Джошем Бролином и Джулией Гарнер также сыграли Бенедикт Вонг и Олден Эренрайк.

«Орудия» выйдут в зарубежный прокат 8 августа. Даты выхода в России пока нет.