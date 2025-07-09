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Начались съёмки «Универа. 15 лет спустя» — в сериал вернётся Алла Гришко

Начались съёмки «Универа. 15 лет спустя» — в сериал вернётся Алла Гришко
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ТНТ объявили о старте съёмок сериала «Универ. 15 лет спустя». Проект выступит продолжением предыдущего шоу, «Универ. 13 лет спустя», и расскажет, как герои будут выпутываться из своих новых жизненных трудностей.

Пожалуй, главной неожиданностью стало возвращение Марии Кожевниковой к роли Аллы Гришко — героиня полюбилась зрителям, она была только в старом «Универе» и по сюжету встречалась с Кузей. Самой Марии на фотографиях со съёмок нет, зато её имя отлично видно на тарелке.

А ещё в новом сезоне появится Настасья Самбурская, которая повторит роль Кристины — в «Универе. 13 лет спустя» её не было из-за конфликта, связанного с гонораром.

Кадры со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

К своим ролям вернутся Стас Ярушин, Виталий Гогунский, Екатерина Молоховская, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Сергей Пиоро и другие.

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