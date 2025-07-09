По хоррору «Паранормальное явление» поставят спектакль

Издание Variety сообщило, что по известному хоррору «Паранормальное явление» поставят спектакль. Премьера пьесы состоится 5 декабря в Лондоне.

Спектакль называется Paranormal Activity: A New Story Live on Stag («Паранормальное явление: Новая история вживую на сцене»). Сюжет расскажет о супружеской паре, Джеймсе и Лу, которые переезжают из Чикаго в Лондон. В новом доме они начинают замечать странные вещи и решают зафиксировать происходящее на камеры видеонаблюдения.

Пьеса будет идти в театре «Амбассадоры» в течении 12 недель. Режиссёр постановки Феликс Барретт отметил, что ему трудно было перевести жуткую атмосферу серии на сцену. Он считает, что справился со своей задачей и зрителей ждёт настоящий ужас.

Первая часть «Паранормального явления» вышла в 2007 году и стала кассовым хитом. При бюджете в $ 15 млн картина собрала свыше $ 193 млн. Успех ленты привёл к появлению пяти продолжений. Премьера шестой части с подзаголовком «Ближайший родич» состоялась в 2021 году. Фильм разгромили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes картину рекомендовали к просмотру 30% критиков и 38% зрителей.