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Появился новый кадр детектива «Достать ножи 3» — премьера 12 декабря

Появился новый кадр детектива «Достать ножи 3» — премьера 12 декабря
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый кадр фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». Премьера детектива состоится 12 декабря.

Фото: Netflix

Третья часть серии расскажет о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.

Главную роль в грядущем детективе вновь сыграл Дэниел Крейг («Не время умирать»). В ленте также снялись Томас Хейден Чёрч («Человек-паук 3: Враг в отражении»), Джереми Реннер («Мстители»), Джош Бролин («Старикам тут не место»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Мила Кунис («Чёрный лебедь»). Режиссёром выступил автор предыдущих двух фильмов серии Райан Джонсон.

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