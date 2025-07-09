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Московский суд оштрафовал «Телеграм» на 7 млн рублей за неисполнение обязанностей

Московский суд оштрафовал «Телеграм» на 7 млн рублей за неисполнение обязанностей
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Таганский районный суд Москвы признал руководство мессенджера «Телеграм» виновным в административном правонарушении. Платформа должна оплатить штраф в 7 млн рублей.

Нарушение связано с неисполнением обязанностей владельцем соцсети. Закон подразумевает, что платформы обязаны самостоятельно находить и блокировать запрещённую информацию. Кроме того, компания должна ежегодно публиковать отчёт о действиях в этой сфере, а также иметь форму обратной связи для получения жалоб от пользователей.

Платформу оштрафовали из-за неисполнение обязанностей владельцем сосцети уже второй раз. В декабре 2023 года руководство мессенджера получило штраф на 1 млн рублей по той же статье.

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