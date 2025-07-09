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Злодею из «Фантастической четвёрки» хотят посвятить отдельный фильм — инсайдер

Злодею из «Фантастической четвёрки» хотят посвятить отдельный фильм — инсайдер
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Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что студия Marvel собирается снять отдельный фильм про злодея из «Фантастической четвёрки». Речь идёт о картине про Серебряного Сёрфера.

В ближайшее время антагонист появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». В ленте персонажа сыграла актриса Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней»). Будет ли новый фильм посвящён именно женской версии злодея, пока неизвестно.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выходит в мировой прокат 25 июля. Сюжет ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей. Главные роли в картине исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

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