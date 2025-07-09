«Сталкер 2» официально выйдет на PS5: первые детали шутера

GSC Game World анонсировала выход «Сталкера 2: Сердце Чернобыля» на PS5 — релиз состоится через несколько месяцев, осенью 2025 года .

Разработчики обещают, что порт будет полностью задействовать все особенности контроллера DualSense, включая обратную отдачу и адаптивные курки. Вдобавок владельцы PS5 Pro получат технические улучшения относительно других консольных версий шутера.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат GSC Game World.

«Сталкер 2» вышел в конце 2024 года на ПК и Xbox Series. Игру встретили смешанными отзывами: с одной стороны, многие достоинства оригинальной трилогии смогли перенести в современном формате, но с другой – у игры оказалось много технических проблем и отсутствовали обещанные функции — среди них, например, наиболее обидным было отсутствие системы A-Life, которая отвечала за поведение группировок в открытом мире.